European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Mittwochmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 10,3 Prozent auf 0,128 EUR nach oben.
Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 10,3 Prozent auf 0,128 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,130 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,125 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.146.983 European Lithium-Aktien umgesetzt.
European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.
