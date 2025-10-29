European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Mittwochmittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 10,3 Prozent auf 0,128 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 10,3 Prozent auf 0,128 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,130 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,125 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.146.983 European Lithium-Aktien umgesetzt.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

European Lithium-Aktie: Anhaltender Kursrutsch trotz Aktienrückkauf

Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck

European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein