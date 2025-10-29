European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittwochvormittag kräftig

So bewegt sich European Lithium

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 9,5 Prozent auf 0,127 EUR zu.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,5 Prozent auf 0,127 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,128 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,125 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 742.515 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

