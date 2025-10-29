DAX24.278 ±0,0%Est505.722 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.017 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
So bewegt sich European Lithium

European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittwochvormittag kräftig

29.10.25 09:22 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittwochvormittag kräftig

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 9,5 Prozent auf 0,127 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,13 EUR 0,01 EUR 10,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,5 Prozent auf 0,127 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,128 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,125 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 742.515 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

European Lithium-Aktie: Anhaltender Kursrutsch trotz Aktienrückkauf

Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck

European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung