Eurozone: Inflation sinkt auf zwei Prozent

07.01.26 11:16 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres dank gefallener Energiekosten abgeschwächt. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. An den Finanzmärkten war dieser Rückgang erwartet worden. Im November hatte die Jahresrate noch bei 2,1 Prozent gelegen.

Die Inflationsrate ist damit wieder auf die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) gesunken. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflation von zwei Prozent an, bei der sie die Preisstabilität als gewährleistet ansieht.

Mit ausschlaggebend für die schwächere Inflation sind sinkende Kosten für Energie. Hier meldet Destatis für Dezember einen Preisrückgang um 1,9 Prozent im Jahresvergleich.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, sank leicht auf 2,3 Prozent, von zuvor 2,4 Prozent.

Die EZB hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet. Auch im neuen Jahr erwarten Ökonomen zunächst keine Änderung bei den Zinsen./jkr/mis