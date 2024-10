EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 5,90 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 5,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,24 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 781.590 Aktien.

Bei einem Wert von 21,69 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 267,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (5,06 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 16,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,60 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,54 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,28 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte EVOTEC SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,623 EUR einfahren.

