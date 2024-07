EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 9,38 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 9,38 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,47 EUR. Bei 9,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 451.829 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 160,55 Prozent. Am 17.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,08 Prozent.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,50 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,69 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte EVOTEC SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,212 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

