EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag höher

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 6,59 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,60 EUR. Bei 6,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 39.113 Aktien.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2023). Mit einem Zuwachs von 255,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 30,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 11,60 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR umsetzen können.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR je Aktie ausweisen dürften.

