EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 18,85 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,82 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93.584 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 58,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,33 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE 0,37 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 24,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 138,22 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 09.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

