EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag in Grün

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 9,67 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 9,67 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 9,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,65 EUR. Bisher wurden heute 108.212 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 152,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 34,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,50 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Am 13.08.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 EUR je Aktie ausweisen dürften.

