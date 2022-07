EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Zum Vortag unverändert notierte die EVOTEC SE-Aktie um 05.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 23,78 EUR. Bei 24,26 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 23,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 122.064 Stück.

Am 18.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,83 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,11 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 20,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,41 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,73 Prozent auf 164,67 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 133,09 EUR erwirtschaftet worden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

