EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Vormittag

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 19,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 19,40 EUR. Bei 19,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 28.098 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,47 EUR erreichte der Titel am 23.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 57,55 Prozent Luft nach oben. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,17 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 138,22 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

