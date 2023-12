EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 18,47 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 18,47 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,61 EUR aus. Mit einem Wert von 18,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 55.223 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,32 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (14,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 19,87 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,40 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren eingefahren

Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsstart ab