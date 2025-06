EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 7,23 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 7,23 EUR. Bei 7,35 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 7,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 544.727 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 46,89 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,96 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 208,73 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 199,98 Mio. EUR.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

Analysten sehen für EVOTEC SE-Aktie Luft nach oben

EVOTEC-Aktie im Rückwärtsgang nach jüngster Kurserholung