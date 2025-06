EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Mittwochmittag

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 7,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:42 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 7,10 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 7,03 EUR. Bei 7,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.620 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,49 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 28,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,96 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.05.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 199,98 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 208,73 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

Analysten sehen für EVOTEC SE-Aktie Luft nach oben