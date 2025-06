EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 7,08 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 7,08 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.840 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 49,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 28,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,96 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent verringert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

