EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Vormittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 7,11 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,11 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 7,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.714 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,96 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,470 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

