EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,29 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 5,29 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,36 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 50.797 Aktien.

Am 16.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 343,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,35 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 12,40 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umgesetzt.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,320 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

MDAX aktuell: MDAX gibt am Nachmittag nach