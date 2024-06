EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 8,74 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 8,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 8,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173.101 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 179,63 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,28 EUR am 30.05.2024. Abschläge von 5,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,50 EUR.

Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 208,73 Mio. EUR – eine Minderung von 13,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,69 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Am 13.08.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,157 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

