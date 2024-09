EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 6,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 279.056 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 286,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 19,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 182,12 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 170,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So schätzen die Analysten die EVOTEC-Aktie im August 2024 ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Minus