EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE springt am Nachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,4 Prozent auf 5,75 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,4 Prozent auf 5,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 5,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 407.930 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 149,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,807 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

