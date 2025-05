EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 7,03 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 7,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,15 EUR. Bisher wurden heute 457.880 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 33,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 39,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,96 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

