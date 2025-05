EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 7,33 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 7,33 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 7,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,53 EUR. Bisher wurden heute 487.595 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,66 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,93 Prozent.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,90 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,31 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,459 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

EVOTEC-Aktie mit Kurseinbruch: Operatives Ergebnis unter den Erwartungen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen