EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 6,03 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 6,03 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,14 EUR zu. Bei 5,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.090.039 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 288,72 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,09 Prozent.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,40 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 22.05.2024. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Am 05.11.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,320 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

