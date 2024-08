EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,97 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 5,97 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,01 EUR. Bei 5,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 265.471 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 292,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,24 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 12,40 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 22.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,394 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

