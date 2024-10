EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE stabilisiert sich am Mittag

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 5,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die EVOTEC SE-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,32 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,44 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,30 EUR. Bei 5,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 341.640 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 308,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 5,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,76 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,08 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,809 EUR ausweisen wird.

