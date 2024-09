EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 6,41 EUR.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 6,41 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 413.648 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,67 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.09.2023 erreicht. Gewinne von 253,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 170,28 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,575 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

