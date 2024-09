EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 6,42 EUR ab.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 6,42 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,46 EUR. Zuletzt wechselten 211.368 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 21,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 70,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,08 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent auf 182,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

