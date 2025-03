EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 6,44 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 6,44 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,40 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 256.331 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,77 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 27,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,68 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,762 EUR ausweisen wird.

