EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 25,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 25,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 92.166 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 45,83 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 44,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 20,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 26,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 40,83 EUR an.

Am 11.05.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -0,41 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,70 EUR – ein Plus von 23,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 133,09 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte EVOTEC SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 0,271 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

