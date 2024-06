EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 8,55 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 8,55 EUR. Bei 8,88 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 749.900 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 185,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,50 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 22.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,212 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

