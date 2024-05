EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Mittwochmittag vor

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,56 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,24 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.237.433 Aktien.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 155,78 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 12,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 24.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 201,31 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,176 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gewinnt: Jefferies senkt Kursziel

MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste