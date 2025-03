EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Montagmittag deutlich an

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 6,65 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,2 Prozent auf 6,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 6,67 EUR. Bei 6,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 329.994 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 54,98 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,762 EUR je Aktie ausweisen dürften.

