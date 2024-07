EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 8,78 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 8,78 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,71 EUR. Bei 8,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 17.839 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,39 EUR markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 177,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,00 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 208,73 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,245 EUR ausweisen wird.

