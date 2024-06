EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 8,82 EUR zeigte sich die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die EVOTEC SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,82 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,87 EUR zu. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,79 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.273 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 177,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,22 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,20 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,50 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 22.05.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 208,73 Mio. EUR, gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,28 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 EUR je Aktie ausweisen dürften.

