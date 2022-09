EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag höher

Um 12:22 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 17,58 EUR zu. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 17,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 85.591 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,47 EUR) erklomm das Papier am 23.10.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,34 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 17,19 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 2,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,17 EUR an.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,59 Prozent auf 172,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,22 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. EVOTEC SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

