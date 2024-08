EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 6,49 EUR ab.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 6,49 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 6,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 901.948 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von 261,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,97 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,60 EUR aus.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,33 Prozent auf 182,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,528 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

