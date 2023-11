EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Vormittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 18,00 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 18,00 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 17,79 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.292 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 21,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

