Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Montagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 214,44 USD abwärts.

Die Expedia-Aktie musste um 20:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 214,44 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 210,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 218,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 225.029 Expedia-Aktien.

Bei 240,60 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,20 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,38 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 39,20 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Expedia-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 14,27 USD je Expedia-Aktie.

