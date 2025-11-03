DAX24.150 +0,8%Est505.680 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -4,0%Nas23.776 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,60 -0,7%Gold4.011 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagnachmittag schwächer

03.11.25 16:08 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 214,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
187,96 EUR -0,66 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 214,54 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 214,34 USD. Bei 218,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.011 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 12,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 64,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,27 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

In eigener Sache

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

