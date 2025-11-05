DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.586 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,52 -1,3%Gold3.986 +1,4%
Aktie im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Mittwochabend im Aufwind

05.11.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 214,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
181,62 EUR -1,56 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 214,53 USD zu. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 215,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,08 USD. Bisher wurden heute 198.959 Expedia-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 240,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 39,23 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 3,79 Mrd. USD gegenüber 3,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 06.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 14,27 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

