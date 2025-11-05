DAX24.092 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.494 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit Einbußen

05.11.25 16:08 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 210,74 USD.

Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 210,74 USD abwärts. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 209,44 USD ab. Bei 211,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 39.741 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,60 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,17 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,38 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 61,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 2,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,79 Mrd. USD – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

In eigener Sache

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

