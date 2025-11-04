Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 215,21 USD.

Um 15:51 Uhr rutschte die Expedia-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 215,21 USD ab. Der Kurs der Expedia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 213,69 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.842 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 240,60 USD. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 10,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 130,38 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 3,79 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2025 14,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer