QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
Kurs der Expedia

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Expedia am Dienstagabend auf rotes Terrain

04.11.25 20:23 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Expedia am Dienstagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 213,37 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
183,18 EUR -4,78 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 213,37 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 212,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 129.296 Stück.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 11,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,38 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,89 Prozent.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Mrd. USD umgesetzt.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

