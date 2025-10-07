Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 218,83 USD nach.
Um 15:52 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 218,83 USD ab. Der Kurs der Expedia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 218,72 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ 19.624 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 240,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. 9,95 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,42 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD.
Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,79 Mrd. USD im Vergleich zu 3,56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,27 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
