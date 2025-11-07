Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia bricht am Nachmittag nach oben aus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 17,1 Prozent auf 257,21 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Expedia-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 17,1 Prozent auf 257,21 USD. Bei 258,40 USD erreichte die Expedia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 247,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 415.020 Expedia-Aktien.
Am 07.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 0,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden.
Expedia gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 3,79 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 14,33 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer
Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Expedia Inc.
Analysen zu Expedia Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|26.10.2018
|Expedia Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|09.02.2018
|Expedia Hold
|The Benchmark Company
|31.03.2016
|Expedia Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.05.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2016
|Expedia Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.02.2008
|Expedia Downgrade
|Morgan Stanley
|24.02.2006
|Expedia Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|10.02.2006
|Expedia Downgrade
|Crédit Suisse
|09.09.2005
|Update Expedia Inc.: Underperform
|Goldman Sachs
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen