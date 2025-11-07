DAX23.579 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.696 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,68 +0,2%Gold3.986 +0,2%
Notierung im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia bricht am Nachmittag nach oben aus

07.11.25 16:08 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia bricht am Nachmittag nach oben aus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 17,1 Prozent auf 257,21 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
215,40 EUR 32,52 EUR 17,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 17,1 Prozent auf 257,21 USD. Bei 258,40 USD erreichte die Expedia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 247,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 415.020 Expedia-Aktien.

Am 07.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 0,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden.

Expedia gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 3,79 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 14,33 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.net

