Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 215,46 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 215,46 USD zu. Bei 216,98 USD erreichte die Expedia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,18 USD. Zuletzt wechselten 24.331 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,60 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,38 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 65,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,26 USD fest.

