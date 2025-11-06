Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Abend zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 216,59 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 20:08 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 216,98 USD. Bei 215,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.717 Expedia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 240,60 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 39,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



