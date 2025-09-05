Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von Expedia zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Expedia-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 217,63 USD.

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 217,63 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 218,27 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 216,98 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 217,19 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 30.224 Aktien.

Bei einem Wert von 219,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 0,63 Prozent zulegen. Bei 126,46 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 14,25 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

