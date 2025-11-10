Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia reagiert am Montagnachmittag positiv

Kurs der Expedia

Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Expedia-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 267,63 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 267,63 USD zu. Die Expedia-Aktie legte bis auf 268,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 262,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125.603 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2025 bei 268,86 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,46 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 51,28 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,06 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2025 14,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

