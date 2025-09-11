Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Expedia-Kurs

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 220,17 USD abwärts.

Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 220,17 USD. Der Kurs der Expedia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 219,84 USD nach. Mit einem Wert von 221,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.661 Expedia-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 222,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Gewinne von 0,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,38 USD ab. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 68,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 14,25 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

