Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Fokus auf Aktienkurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend mit Verlusten

16.09.25 20:24 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 224,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
190,80 EUR 3,88 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Expedia-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 224,82 USD ab. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 223,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 197.071 Expedia-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 228,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,85 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 42,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 07.08.2025 vor. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,25 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

mehr Analysen